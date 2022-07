ARHIIV ⟩ Uus kultuuriminister Piret Hartman: tänapäeva Eesti inimesel võib olla mitu rahvusidentiteeti, aga võiks olla üks riigiidentiteet

Sidusus on see, kui inimesed, kes on oma koduks valinud Eesti, tunnevad ennast siin hästi ja saavad end teostada, ning et ka need Eesti inimesed, kes elavad välismaal, on kontaktis Eestiga, Eesti kultuuriruumiga ja saavad võimaluse Eesti ellu panustada. Seejuures ei ole oluline, et teisest rahvusest inimene, kes saab kultuuriruumi osaks, kaotaks oma juured. Eesti identiteet lisandub olemasolevale.