Disturbed on tagasi! Hevibänd üllitas loo ühiskondlikust lõhestumisest

Disturbedi ninamees David Draiman kommenteeris laulu Loudwire'ile antud intervjuus: «See kutsub inimesi üles ärkama. Aastaid kestnud pandeemia ja sellega kaasnev isolatsioon keerutanud üles täiusliku tormi, kus inimesed on eemaldatud normaalsusest ja kukkunud sotsiaalmeedia sügavasse jäneseurgu. Ja see on ainult süvendanud lõhestumist, mis algas kaua enne pandeemiat. Inimesed hoiavad meelekindlalt oma mõttekaaslaste ligi, olgu siis tegemist poliitiliste, religioossete või muude küsimustega. See on lähiaastatel nii palju võimendunud.»