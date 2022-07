Puhkuse ootel

Puhkusel on mul plaanis lugeda kindlasti kaht raamatut, Lucia Berlini jutukogu «Koduabilise käsiraamat» ja Anne Glenconneri «Seltsidaami», sest sõbrad sotsiaalmeedias on neid kiitnud. Näiteks «Seltsidaami» kohta kirjutas Mart Juur: «Ma ei tea, mida ma sellest raamatust ootasin, aga ta on igatahes palju rohkem, kui oodata oskad. Inglise kõrgseltskonna elu umbes nagu Monty Pythoni, Lewis Carrolli ja Freddie Mercury võtmes.