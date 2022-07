NÄDALA PLAAT ⟩ Indie-staarid pagesid vaimusilmas Baleaaridele

Metric on eelkõige Emily Haines (vokaal, süntesaatorid, kitarr, tamburiin, klaver jne) ja James Shaw (kitarr, süntesaatorid, theremin, taustavokaal). Bändi esimeseks kauamängivaks sai «Old World Underground, Where Are You Now?» (2003), selle järg «Live It Out» ilmus kaks aastat hiljem. Mõlemad said sooja vastuvõtu ja sületäie auhindade osaliseks ning kogu selle käigus tekkinud sahmerdamisega läks nii kiireks, et nende esikalbumiks mõeldud, juba 2001. aastal salvestatud «Grow Up and Blow Away» sai ilmuda alles 2007. aastal ning seda pisikeste kosmeetiliste muudatustega.