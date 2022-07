KÄBI LARETEI 100 ⟩ Kirglikult elatud ja kirgastunuks kirjutatud elu

Käbi Laretei on üks kõigi aegade rahvusvaheliselt tuntumaid eestlasi. Ehkki ajalugu mäletab seda 1940. aastal 17-aastasena Rootsi pealesunnitud pagulusse jäänud naist eelkõige hinnatud pianisti ning Ingmar Bergmani muusa ja abikaasana, kuulub tema loomingulisse pärandisse ka hulk kirjanduslikke teoseid. Õigupoolest on mul kahtlus, et Laretei jääb kultuurilukku tulevikus kestma just nimelt literaadina.