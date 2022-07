KÄBI LARETEI 100 ⟩ Nad hakkasid mulle ütlema fru Bergman – ja ma vastasin neile, et mu nimi on Käbi Laretei!

Rohkem kui ühes mõttes on Käbi Laretei eestlaste jaoks eriline – mitte ainult sellepärast, et ainsa eestlasena on ta mänginud Oscaritega pärjatud filmis, mitte sellepärast, et ta on andnud kontserte Valges Majas, Carnegie Hallis, Albert Hallis, Salle Pleyelis, ega mitte ka sellepärast, et ta oli Rootsis suur telestaar ega võinud tänaval kunagi rahus käia.