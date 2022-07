Meisterjaani auguline maailm

Faktidel ei tasu lasta head lugu ära rikkuda. Nii öeldakse. Muusik Meisterjaan (kodanikunimega Jaan Tätte juunior) on keegi, kellest võib haista head lugu. Hakkame peast läbi laskma kohustuslikke viitepunkte: side kauge Vilsandiga; tema muusika sisaldab tugevalt psühhedeelseid kvaliteete; teda on võimalik seostada pärimusmuusikaga; Õhtuleht ja naisteajakirjad kirjutavad temast aeg-ajalt; tema isa on rahva lemmik Jaan Tätte. Peaaegu et «väljasõit rohelisse» kogupakett. Meil oleks võimalik eksotiseerida Meisterjaani kui subjekti.