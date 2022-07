Rapla eksklusiivne kinoseanss paljastas meistriteose sünniloo

Suur mõistatus

Kui mõni veel imestab, miks üldse peaks ühe laulu sünniloost tegema täispika dokumentaalfilmi, siis «American Pie» on palju enamat kui lihtsalt laul. Miljonite ameeriklaste jaoks on 1971. aastal ilmunud megahitist saanud omamoodi leinaline hümn, ja eestlastegi seas leidub vähe inimesi, kes ei oskaks «American Pied» natukenegi kaasa laulda.

Selle laulu mõistatuslikesse sõnadesse on talletatud rock and roll’i ajalukku kirjutatud traagiline lennuõnnetus, aga ka meeleolud tormilistest kuuekümnendatest, mil Kennedy atentaadi, Vietnami sõja ja ühiskondliku lõhestumisega lagunes magus 50ndate idüll. «American Pied» võib kirjeldada kui kaheksa minuti pikkuseks vormistatud muinasjutulist luuletust. See triivib otsinguliselt maailmas, kus järsku pole miski endine.