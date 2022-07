Kui kõrvale veel arvestada hootisi koroonapiiranguid, siis on The Rasmuse Eestisse tulek üpris eriline. Hetkel tuuritab punt aktiivselt ennekõike Soomes, sest on ju tarvis ka kodumaiseid fänne pärast «Jezebeli» Eurovisioonile hääletamist tänada. Seepärast pole imestada, et Pirita kloostri varemetesse üles seatud lava ees oli teiste seas oma kindel koht Läti fännidel. Siinkohal meenub The Rasmuse üle-eelmine kontsert 2017. aastal Pühajärve jaanipeol. Kui kohalikud muusikasõbrad jooksid toona maha selgi korral bändi soojendanud Shanoni, siis The Rasmuse ajal oli ruumi lahedamalt, nii et kaugemalt kohale tulnud lätlased said täiel rinnal oma lemmikut nautida.