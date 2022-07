Tahan oma filmi tagasi: nördinud Stallone astus «Rocky» õiguste nimel sõjaretkele

Stallone sõimas Instagramis ka Irvin Winkleri poega David Winklerit, nimetades viimase memuaari «The Arrangement» kõige halvemaks raamatuks üldse. «Kui teil kempsupaber otsa saab, siis ostke see raamat. See ei valmista teile pettumust, kuna imab hästi,» arvustas Stallone Winkleri raamatut.

Davidi isa Irvin Winkler, keda Stallone sotsiaalmeedias kõige teravamalt ründas, on nii «Rocky» filmide kui uuemate «Creedi» filmide kaasprodutsendiks. Stallone ei ole kunagi olnud «Rocky» seeria produtsent ning hakanud tundma, et on seetõttu ilma jäänud märkimisväärsetest rahasummadest, mida «Rocky» saaga on aastakümnete jooksul kokku ajanud. Stallone pole ka novembris ilmuva uue «Creedi» filmi produtsentide seas, ehkki kehastab filmis taas Rocky Balboat.

«Irwin on kontrollinud «Rockyt» üle 47 aasta ja nüüd kontrollib ta «Creedi». Ma tahaksin endale tagasi saada selle väikese osa õigustest, mis mulle kuuluvad, enne kui need Irvin Winkleri lastele edasi lähevad. Kas see ei oleks 93-aastaselt härrasmehelt mõistlik žest? See on valus teema, mis mu hinge närib, sest ma tahtsin ka oma lastele midagi «Rockyst» jätta,» kirjutas Stallone Instagramis. Ta postitusele juurde halvustava karikatuuri, mis kujutab Irvin Winklerit inimese peaga maona, mille suust tuleb välja noatera.