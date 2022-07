Lahkus popkunstiklassik, kel olid seosed ka Eestiga

Need võivad meeldida ja võivad ärritada, umbes nagu Jeff Koonsi tööd, mis olid «instagrammitavad» ammu enne ühismeedia tulekut. Eks see lihtsa kujundi ja efekti abil tähelepanufaktorile mängimine iseloomustas popkunsti laiemaltki.

Oldenburgil on kaudne seos ka Eestiga. Mitme suurskulptuuri puhul tegi ta koostööd konstruktor George Jüri Komendandiga (s 1943), kes on pikaaegne Berkeley ülikooli (University of California, Berkeley) õppejõud ja mitmekülgsete teadmistega ehitusinsener. Nende ühistööde hulka kuuluvad teiste seas skulptuurid «Inverted Collar and Tie» (1994, Frankfurt), «Saw, Sawing» (1996, Tokyo), «Houseball» (1996, Berliin), «Flying Pins» (2000, Eindhoven), «Dropped Cone» (2001, Köln) ja «Cupid’s Span» (2002, San Francisco).