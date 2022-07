«Hakkasin inimesi kartma!» Laulja Mike Patton jättis tuurid ära ootamatu diagnoosi pärast

«Maadlen sellega endiselt, kuigi mul on nüüd parem. Sellist asja on lihtne pandeemia süüks kirjutada. Aga kui aus olla, siis pandeemia alguses ma mõtlesingi: «Suurepärane! Ma saan nüüd kodus olla ja muusikat salvestada. Mul on ju kodus stuudio.» Seetõttu ma isoleerisin end täielikult, hoidsin inimestest eemale ja hakkasin neid kartma.

Selline ärevus põhjustas teisi probleeme, millest ma pikemalt rääkida ei taha. Aga mitu eksperti aitavad mind, mul on nüüd parem ja olen aina rohkem valmis uuesti esinema hakkama. Selle aasta lõpu poole annan oma esimesed kontserdid üle kahe aasta, mis on mu karjääri jooksul siiani pikim paus,» kirjeldas Patton oma kogemust.

Patton plaanib oma bändiga Mr. Bungle tuurile minna detsembris. Kui temalt uuriti, kas «teised probleemid», mis Pattonit vaevavad, on seotud uimastite või alkoholiga, vastas laulja: «Nii ühte kui teist. Mu probleemid on suuremas osas vaimsed. Käisin esimest korda elus terapeutide juures. Mul põhimõtteliselt diagnoositi agorafoobia. Mul tekkis hirm teiste inimeste ees. Inimesed ajasid mind paanikasse. Ja ilmselt see on seotud koroonapandeemia ajal kaks aastat kodus istumisega. Või äkki võimendusid tunded, mis mul on tegelikult alati olnud.»