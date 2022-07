Eesti Jazzliidu suvekontsert kujutab Eesti kulgemist läbi saja aasta

Belardi ütles kontserdil esitatava muusika kohta: «Meie muusika on kergelt gruuvikas, kompositsioonid koosnevad keerukatest meloodiatest, lõbusatest harmooniatest, sealjuures on mõjutusi minimalismist ning ka oaase improviseerimise ja interaktsiooni jaoks.»

Teiseks koosluseks on Ajaväli. See projekt valmis Eesti Vabariigi 100. juubeliks ning kontserdil võetakse kuulaja kaasa ühele muusikalisele rännakule, mis kujutab Eesti kulgemist läbi saja aasta, rõhutades, et paljude keerukate sündmuste taustal on eestlasi alati saatnud ka rõõmutunne.