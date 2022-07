GALERII ⟩ Vaata, kuidas Eesti rokkbänd oma unistuste muusikavideo valmis tegi

Samal ajal, kui Rally Estonia korraldusmeeskond Tartus, Eesti Rahva Muuseumis oma asju kokku pakkis, pakkisid A Cube Agency produktsioonifirma enda kastid lahti.

Loetud minutitega loodi muuseumi laiadesse koridoridesse prožektorite, kardinate, nööride, õigete kaameranurkade ja teiste produktsioonisaladuste abil võtteplats, kus ühe päeva jooksul võeti linti kõik kaadrid, mida «Clockworki» ilmestamiseks tarvis.

Dreadpin oli ainus rokkbänd, kes Sky.ee ja Jägermeistri korraldatud kevadisel konkursil rahvahääletuse vooru jõudis ning end mõneti üllatuslikult võidule vedas. Nende «Clockwork» on tegelikult võrdlemisi vana lugu – bänd, mis alustas tegutsemist juba 2008. aastal, pani loo alles teisele plaadile.

Kollektiivi muusikat iseloomustavad groovy'kad rütmisektsioonid, progressiivsed ja looklevad kitarrikäigud ning kaks vokaali. Bändi vokalistid ja kitarristid on Allan Sermann ja Olaf Piir, basskitarrist on Fredy Vamper ja trummidel on Kuldar Peedo.

Dreadpini vokalist Allan selgitas, et nende lugu räägib igapäevasest rapsimisest: vara tööle, hilja voodi - see kõik lämmatab tema sõnul inimeste olemust . Kui nad finaali pääsesid, olid artistid isegi üsna üllatunud. «Seda tunnet on raske sõnadesse panna,» ütles Allan Sermann. «Üllatunud ja uhke oleks ehk see, kuidas seda kirjeldada.»

Samuti ei julgetud päris lõpuni loota, et võit saavutatakse. «Me lootsime, et see nii läheb, aga me teadsime, et teised kandidaadid on ka väga tugevad, seega mingit kindlust polnud,» tõdes Allan.