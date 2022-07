Leslie Da Bass läheb kuule

«Tegemist on põhimõtteliselt kosmilise pudelipostiga, ajakapslitega, avastajatele tulevikus. Need talletavad endas kaasaegse loomeinimeste mõttemaailma ja see on minumeelest täiesti kosmiliselt äge idee! Mul on eriti hea meel, et saan omamoodi kuule astuda, ajal, mil kosmos on just uuesti pildil ka läbi James Webbi teleskoobi. Lapsepõlves unistasin kosmonaudiks saamisest ja palun - never stop dreaming,» kommenteeris Leslie ise.