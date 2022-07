Islandi popstaar Eestis: tänu Eurovisioonile sain kümme korda kuulsamaks!

Islandi muusiku Daði Freyri jaoks on see esimene kord Eestis, kuid Eesti ei ole talle siiski võõras. «Ma õppisin kaks semestrit Berliinis koos Marten Kuningaga. Üks mu sõber, kes hiljuti Eestisse kolis, rääkis mulle, et Marten on Eestis kuulus. Ma seda ei teadnud,» avaldas ta ajakirjanikule.