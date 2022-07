Laager kui maailm, mida tuleb endal avastada

Film isegi on üles ehitatud nagu laul: on algus, teema areng ja finaal ning korduv refrään. Film jutustab küll muusikast, aga pole läbinisti muusikafilm. See kõneleb laagrist, milles sündivat teavad ainult asjasse pühendatud.

Juba veerand sajandit on Eestis korraldatud rahvusvahelist muusikalaagrit Eesti ETNO. See on laager, kus noored vanuses 16–30 õpivad üksteiselt kuulmise teel Eesti ja muude maade pärimusmuusikapalasid.