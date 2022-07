Uus Porcupine Tree – veniv ja igavavõitu, aga klassi on

Steven Wilson, kes alustas Porcupine Treega 1987. aastal, on aastate jooksul teinud metsikult ambitsioonikat muusikat, nii Porcupine Treega kui ka üksi, kuid «Closure/Continuation» ei ole üks sellistest projektidest. Bänd segab albumil küll dünaamikaid, mängib õrnuse ja robustsusega, maalib hoomamatult suurejoonelisi helimaastikke ja on kohati ehk liialdatultki eepiline ja eksperimentaalne – nii et näiliselt on olemas kõik, mis peaks tegema sellest suurepärase Porcupine Tree albumi. Miks see seda siis ei ole?

«Closure/Continuation» on hooti ettearvamatu nagu Eesti ilm, kohati aga tüütu ja igav nagu igikestev sombune päev. Sel on üks pea andeksandmatu eksimus – see on lihtsalt nii kuradima pikk ja vaevaline kuulamine, et albumi kõrgpunktid upuvad lõpuks põhjatusse progressiivsusesse. See on liiga pikk – 65 minutit täispikkuses (Spotifys lühemat, 45-minutilist versiooni polegi) – ning kuigi album koosneb vaid kümnest palast, mõjub see lõputuna, sest ligi pooled lood vältavad kümne minuti ligi.