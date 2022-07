Lepo Sumera nimelise heliloomingu preemia pälvis Tatjana Kozlova-Johannes

Tatjana Kozlova-Johannes on kaasaegse eesti muusika üks keskseid kõlamoderniste, kelle teosed on rikastanud siinset muusikapilti olulisel määral. Tema muusikas moodustavad loomuliku sümbioosi haprus ja jõulisus, mille segunemine vormib tema teostest oma aja kõnekad tunnistajad. Heliloojal on oskus vaadelda inimolemist ühtaegu distantseeritult ja empaatiliselt, põrkumata tagasi selle valusatest ja traagilistest õppetundidest.

«Tatjana Kozlova-Johannes looming hõlmab väga erinevaid žanre, erilisel kohal selles on eksperimentaalsed lavateosed, mis põimivad tavaliselt muusikaga koreograafiat ja teksti. Tähelepanuväärne on ka helilooja töö laste ja noortega ning nende kaasamine oma loomeprojektidesse - see on midagi, mis on kaasaegses heliloomingus paraku üsna erandlik,» kommenteerib Märt-Matis Lill žürii otsust.