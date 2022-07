Aasta arulagedaim zombifilm saabub peagi Eesti kinodesse

Zombikomöödia «Lõplik lõige» («Coupez!») on uusversioon 2017. aasta Shin'ichirō Ueda filmist «Las kaamera käib – zombid!» («One Cut of the Dead»), mis linastus Eestis Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil (HÕFF). 2019. aasta HÕFFil valiti see vaimukas õuduskomöödia publiku lemmikuks.