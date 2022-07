AK ⟩ Kas lapsed kasvavad ise või tuleb neid kasvatada?

Olen ikka mõelnud, et selleks et autot juhtida, peame käima autokoolis, õppima liiklust, sõitma nii libedaga kui pimedal ajal, läbima eksamid. Aga lapsi saada, inimelu eest vastutama hakata võib igaüks ilma eksameid läbimata! Muidugi, eks oma energia ole ju bioloogilisel valikul, armutuhinal ning mõte kindlasti ka sel looduslikul stiihial või siis kaunimalt öelduna «taevalikul valikul».

Pole siis ime, et nii paljud meist on kuidagi katki, tunnevad end üksikuna või tühjana. Selle tunde taga ongi sageli emotsionaalselt ebaküpsete vanemate põhjustatud vead. Aga stopp! Siinkohal ei tohi me jõuda oma vanemate süüdistamiseni, sest mis oleks sest muud kui lisakahju. Küll aga on võimalik võtta lõpuks ohjad enda kätte, saada teadlikuks sellest, mis meiega on toimunud, ning püüda ise mitte neid mustreid korrata. Tihtilugu juhtub see alles siis, kui endal lapsed või kui nende teismeliseeas hakkavad ilmnema probleemid, mis tegelikkuses samuti võiksid aidata meil päriselt asju näha.