AK ⟩ USA välismisministri kirjutatud põnevusromaan

«Hirmu paine all» ei ole krimi- või põnevusromaanide tipp, aga on mõnus lugeda ja kohati ka päris põnev. Romaan võiks pakkuda huvi lisaks põnevike lugejatele ka välispoliitika huvilistele ja neile, kes soovivad teada saada, mismoodi käivad asjad USA administratsiooni telgitagustes, sealhulgas Valges Majas ja välisministeeriumis. Võin oma kogemusest öelda, et üht-teist on tõepärast, kuid päris palju on kui mitte väljamõeldis, siis tugev ilukirjanduslik liialdus.

Romaani puhul on näha autorite väga head koostööd, kus Clinton pakkus süžee ja taustsüsteemi ning Louise Penny ladusa ja mõnusa kirjastiili. Kohtusin paaril korral Hillary Clintoniga, kui tema oli USA välisminister ja mina Eesti suursaadik Washingtonis. Mulle jäi mulje, et ta armastas ja nautis oma tööd, isegi kui see alguses oli talle suhteliselt võõras.

Ei ole kahtlustki, et USA välisministri elus ja töös juhtub kogu aeg midagi huvitavat ja põnevat. On ju tegemist ühe maailma mõjuvõimsama riigi ühe mõjuvõimsama ametikohaga. Romaan pakkus kõike, mida olin oodanud poliitiliselt põnevikult: äratundmisi, patriotismi, põnevust, huvitavaid sündmusi, vaimukust, aga ka naiivsust ja stereotüüpe.

Äratundmist on palju. Alustades sellest, et teose peategelane – riigisekretär Ellen Adams – meenutab väga Hillary Clintonit, nii oma välimuselt kui ka lähimate sõprade poolest, kelleks on sõbranna Betsy Jameson (loe: Betsy Johnson Ebeling) ja tütar Katherine (loe: Chelsea). Esimene oli Hillary Clintonil kõige pikemaajalisem ja lähedasem sõbranna, kes suri mõned aastad tagasi, ning tütrega on Clintonil tänaseni väga head ja lähedased suhted.