NÄDALA FILM ⟩ Paradiisisaarel valitsevad põrgulikud pinged

Meri on filmis sedavõrd suure osatähtsusega, et teismeline peategelane Julija (Gracija Filipović) kannab alati trikood, hüppab igal võimalusel vette ning hingab merelainete rütmis. Vaadates filmi sissejuhatavaid mereäärseid stseene, mis näitavad selle perekonna muretut elu päikesesoojuses, hakkasin kartma, et «Murinal» pole pakkuda enamat pingevabast olesklemisest. Kalapüügiga algav film muutub aga äärmiselt põnevaks, kui külla saabub pereisa Ante (Leon Lučev) kauaaegne sõber, rikas välismaa ärimees Javi (Cliff Curtis).