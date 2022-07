Maalikunstnik Sirje Petersen avab Draakoni galeriis isikunäituse «Valguse kulg»

Sirje Petersen on maalikunstnik ja õppejõud. Petersen tegeleb loomingus ennekõike inimese ja inimlikkusega. Tema maalidel kohtume inimese sisemaailma peegeldustega, kus oluline osa on värvil kui väljendusvahendil.

Puhastades maali üleliigsetest detailidest ja lisades tajutavaid nüansse isiklikest kogemustest saavutab ta teostes mõõtme, mis on muutunud peaaegu abstraktsiooniks. Seekordsel väljapanekul siseneme tema maalidel hingesoppidesse, kuhu langeb valgus, et anda aimu inimhinge varjatud kihtidest. See on kunstniku tunnetuslik teekond ajas.