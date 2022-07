Kunstnik Raul Keller ja kirjanik Reeli Reinaus: kirjaniku- ja kunstnikupalka võiks saada kauem

Reinaus: Kuna Eesti ülikoolis otseselt kirjanikuks õppida ei saa, siis pole karta, et mõni noor inimene vähemalt sel alal vale erialavalikuga oma elu ära rikuks. Üldiselt, kuigi on ju ka erandeid, kirjutatakse valdavalt mingi muu eriala ja töö kõrvalt. Mina näiteks olen folklorist ja kirjanik ning tegelikult ei kujuta ette, et ma ainult kirjutades (enne kirjanikupalka) kuigi elamisväärset elu suudaksin elada.

Aga küllap valivad noored loomingulise eriala ikkagi inimesele omase loomupärase optimismi tõttu. Keegi ei plaani ju oma tulevikukujutlustes ebaõnnestuda, ei mõtle, et minust kindlasti saab keskpärane kirjanik, kunstnik või kasvõi sportlane. Keegi ei sõida olümpiale selleks, et seal 60. või 45. koht saada.