Maarja ja Rannap astuvad esmakordselt üles džässikavaga

Esitusele tulevad kõik Rannapi tuntumad lood, nagu «Nii vaikseks kõik on jäänud», «Eesti muld ja Eesti süda», «Raagus sõnad», «Suudlus läbi jäätunud klaasi» – kuid sedapuhku hoopis jazz'ilikus seades!

Kontsert kulgeb suviselt kergetes kõlades, svingi, bossanoova ja retrolikes rütmides. Tulemuseks on mahe nostalgiast inspireeritud jalutuskäik popmuusikast jazz'i suunas. Kuulaja kõrvus helisevad lauluviisid kõlavad ikka tuttavalt, kuid ümbritsev seade on midagi täiesti uut.

Üritus toimub 28. juulil kell 20 ERMi suvelaval, A-sissepääsu ees. ERMi suvelava asub varju all ning vabas õhus, seega on sündmus turvaline ka nakkusohu korral. Avatud on ka kohvik.