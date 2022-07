Laibad ja ooperilava – need kuuluvad kokku nagu meri ja tuul

Läinud nädala kolmapäeva pärastlõunal praamiga üle Suure väina loksudes, unelevalt Kuivastu sadama suunas vaadates ja meretuult mõttelistesse lokkidesse püüdes, meenus mulle millegipärast paar kiuslikku värsirida ühest aegadetagusest Asko Künnapi luuletusest. Need kõlavad nii: «Kui kuskil on kolmas graafikabiennaal, / on kuskil ka saaretäis sunnitöölisi.»