Kodumaine kraam ühes kohas: Eesti Filmi Instituut plaanib uut voogedastusteenust

Millisele veebiküljele tuleb suunduda inimesel, kes tahab näha vanu ja uusi Eesti filme? Kõige rohkem kodumaiseid filme leiab jätkuvalt 2019. aastal startinud Netikinost, mis pakub vaatamiseks rohkem kui 250 Eesti filmi. Netikino valik on mitmekesine ja hästi organiseeritud, võimaldades vaatajale kiiret ligipääsu nii dokumentaalidele, filmiklassikale, animafilmidele kui ka lühifilmidele.

Netikino paistab teiste kaasaegsete platvormide kõrval silma selle poolest, et teenuse eest ei saa maksta regulaarset kuutasu, mille eest lubatakse sisu lõputult tarbida. Netikinos on igal filmil individuaalne hind, mida tasudes saab selle filmi vaatamisõiguse. Seetõttu on Netikino kõige sobilikum inimesele, kes otsib sealt vaatamiseks ühte konkreetset filmi.