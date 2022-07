Eestisse saabuv bänd mängib taaskasutatud materjalidest valmistatud pille

MARAS kollektiivi kuulub teiste seas ka kunstinädala kuraator Marita Isobel Solberg ehk MaRa - Norra muusik, kunstnik ja loitsija, kelle esivanemate juured pärinevad paljudest põhjapoolsetest rahvastest: saami, rootsi, kveeni, karjala ja soome. Laulmise ja joiu, teadvuse ja tantsu kaudu loob Solberg ruumi, et tugevdada enese ja teiste kohalolekut. Kohalolek tähendab oma energia pühendamist inimestele, kes on saanud osaks rituaalist. Lisaks MaRale astuvad MARASe koosseisus lavale Risto Puurunen, Steve Vanoni ja Tatu Rönkkö.

Kunstinädala ühel korraldaja kunstikeskkond NOBA.ac eestvedaja Andra Orni sõnul on on MARAS ülesastumine üks Kunstinädala kõrghetkedest. «Kunstinädala reedesel performance'il juba publikule kustumatu mulje jätnud MaRa ei karda olla ehe, tema esinemises on midagi ürgselt naiselikku ja iidset. Lisaks visuaalele elamusele oli toimunud performance'isse kaasatud tugev lõhnaline kogemus, mis publikus küsimusi tekitas - oma kodukandist kaasa toodud lambavill lõhnas lihtsalt nii tugevalt. Mida toob kaasa kolmapäevane kontsert selgub alles kohapeal, kindlasti tasub aga kõik oma meeled avatuna hoida.«

Kunstnik ja poeet MaRa selgitas oma reedese performance'i «Minu villased unelmad» tagamaid aga järgmiselt: «Pildid rändavad minu mõtete villaste unelmate universumis, ajas, liikumises ja ruumis. See on segu vanadest lugudest, unenäolistest arusaamadest, kogemustest ja selle kaudu uute võimaluste loomisest.»

Helikunsti fännidele heameeleks toimub Kunstinädala raames juba reedel (29.07) Pärnu loovlinnakus ka Soome alternatiivse indie bänd Cleaning Women kontsert, kes on oma kosmiliste helidega on rõõmustnud rahvusvahelist publikut enam kui kakskümmend aastat. Bändi instrumendid on muusikud valmistanud ise taaskasutatud materjalidest, mis annab kollektiivi loomingule ainulaadse kõla. Aastate jooksul on bänd andnud üle 600 kontserdi enam kui 20 riigis kolmel kontindendil. Välja on antud neli albumit ning loodud ja salvestanud rohkesti muusikut klassikalistele tummfilmidele.