Ilmus Vahur Afanasjevi viimane romaan

Raamatu «Rail Baltic ehk kelmitants vanaisa sarvedega» toimetaja Jan Kausi sõnul kasutab autor pealkirjas nimetatud vastuolulist raudteetrassi ühtaegu selleks, et heita pilk tänapäeva eestlaste eluolusse ning ironiseerida ajatu inimliku ahnuse, meie vähem või rohkem ebarealistlike´ambitsioonide üle.

Teose toimetajad on Jan Kaus ja Heli Illipe-Sootak, viimane tegi Afanasjeviga koostööd ka romaaniga «Õitsengu äärel». Postuumselt ilmunud teoste puhul pidas kirjastaja oluliseks kaasata projekti inimesed, kes tundsid Vahurit isiklikult ja/või professionaalselt ning on ise samuti kirjanikud.

Luulekogu «Tuulevaiksete aastad» toimetajal Kaur Riismaal on olnud autoriga varasem koostöökogemus, kui ta toimetas 2015. aastal kultuurkapitali luulepreemiaga pärjatud teost «Tünsamäe tigu».

«Janilt saingi teada, et Vahur jõudis raamatu käsikirja lõpetada,» rääkis Laanoja. «Igatahes on need teosed sobilik punkt ennatlikult katkenud karjäärile: aus ja valus luulekogu ning mõnusalt põnev ja naljakas lugu meist endist, eestlastest.»