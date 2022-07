TULEB TAAS ⟩ Kus on mu märss, pastlad ja parmupill? – Jälle algab folk!

«Igal pool on rütm, igaühes on rütm, kõik on rütmi sees. Rütmi on tunda läbi rõske mullakamara ja see paneb lirtsuvad päkad kummipallina üles-alla hüppama. Rütm sahiseb kortsunud seelikuis ja krõbiseb kuumusest pragunenud sandaalides. Rütm liigutab masse nagu hüpiknukke, paneb nad oma tahtmist tegema. Rütm tekitab kaoses korra, loob mõttetust sagimisest kujundid. Tantsukujundid.» Nõnda kirjeldab Viljandi pärimusmuusika festivali pulbitsevat melu Tuuli Reinsoo raamatus «Viljandi pärimusmuusika festivali lood» (2017).