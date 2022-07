Avaneb Viimsi Artium

30. augustil esitletakse Viimsi Artiumis Soome rahvusvaheliselt tuntuima kaasaegse tantsu koreograafi Tero Saarineni lavastust «HUNT». Igor Stravinski balletist «Kevadpühitsus» inspireeritud «HUNT» esietendus aastal 2002, Veneetsia Biennaali tellimusel. Nii kriitikute kui ka publiku poolt kõrgelthinnatud lavastust on esitatud kokku 83 linnas ja 32 riigis. 2022. aastal valmis ikooniliseks saanud lavastusest uusversioon - seekord on laval tantsijad Auri Ahola või Atte Kilpinen. Etendusele järgneb kohtumine maineka koreograafi Tero Saarineniga ning linastub dokumentaalfilm «Rooted with wings» Saarineni loomingust (režissöör Thomas Freundlich).