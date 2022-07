Kaalukas tagasitulek: Brendan Fraser kehastab 300-kilost meest

Aronofsky film põhineb Samuel D. Hunteri auhinnatud näidendil. Filmi keskmes on rasvunud erak Charlie (Fraser), kes üritab uuesti lähedaseks saada oma tütrega. Charlie rasvumise põhjustas see, et mees jättis oma abikaasa maha teise mehe kasuks, kuid pärast armukese surma hakkas Charlie kompulsiivselt üle sööma.