Tartuff lööb tantsu! Mida tasub vaadata armastusfilmide festivalil?

Enam kui 15 aastat Tartus toimunud armastusfilmide festival Tartuff on iga aastaga jõudsasti kasvanud ning meelitanud ligi aina rohkem noort uudishimulikku publikut. Kuna Tartuffi põhiteemaks on armastus, võib jääda mulje, et festivali programm on üle laetud romantilise roosamannaga, mis mõeldud noorpaaridele kohtingul vaatamiseks. Tegelikult leiab igal aastal Tartuffi kavast mitmeid raskeid ja veidraid filme, mis leiavad armastusele ebatavalisi definitsioone ning puudutavad kaalukaid ühiskondlikke valukohti läbi keeruliste inimsuhete.