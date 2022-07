Måneskin vallandas Lollapalooza festivalil enneolematu peomöllu

Artistidest astuvad teiste seas üles Imagine Dragons, Måneskin, Jack Harlow, Post Malone, The Killers, Veronica Maggio, Pearl Jam, Lorde ja Lewis Capaldi. Nimekirjas on veel arvukalt indie-muusikuid, ent ka räpi, elektroonilise ja rokkmuusika sõber leiab endale nii mõnegi artisti, keda kuulata.

Ära tasub mainida, et kontserte kuulates on mõeldud nii laule kaasa karjuvale elektrijänesele kui ka rahumeelsele õõtsujale: loodud on fännitsoonid ning eraldi vaateplatvormid neile, kes soovivad kontserti nautida istudes. Olen märganud, et viimased on meelisvariant lastega külalistele ning lühematele melomaanidele, kes kuigi hästi rahvasummast lavale ei näeks.