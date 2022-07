Maailmaesiettekandele tuleb Veljo Tormise-Rasmus Puuri uus ooper

Tegijate sõnul sobib ooperi ainestik meie kaasaega. Tõnu Kaljuste leiab seoseid tänaste sündmustega: «On küllaltki märgiline, et juulis palus Rooma paavst Franciscus Kanada põlisrahvastelt andeks neile tehtud ülekohtu eest katoliku kiriku internaatkoolides. Samuti on märgiline, et Moskva vene õigeusu patriarh Kirill ütleb: «lääne «väärtuste» vastu tuleb võidelda», toetades sõda Ukrainas. Ka see on märgiline, et möödub 50 aastat Veljo Tormise «Raua needmise» loomisest, kus relvade arsenal on väga rikkalik. Inimolend ei ole «hammas hamba vastu» ajaloolisest kogemusest midagi õppinud. Eino Leino näidendi «Lalli» kujundasid Veljo Tormis ja Rasmus Puur ooperiks kui kahe ja poole tunnise «Raua needmise». Ooperis on taparelvadest mängus vaid kirves… »