ARVUSTUS ⟩ Esteet ideaalide barrikaadidel

Mario Pulveri äsja ilmunud teost «Lokomotiiv» nimetatakse romaaniks. See on Eesti Kirjanike Liidu 2021. aasta romaanivõistluse äramärgitud töö. Selle tagakaanele trükitud tutvustuses seisab muuhulgas: «Kui üks noor mees oma tüdruku maha jätab, võib suhte lõpetamist õigustada mitut moodi. Võib mõelda, et liiklusõnnetusse sattudes käis noorukil surm silme eest läbi ja see seadis elu uude valgusesse. Võib öelda, et meenus lapsepõlv ja see, mis päriselt oluline. Aga üks on selge – mis ühele toob vabanemise, toob teisele valu ja kannatusi.»