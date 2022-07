Eesti suveteatrimaastikul on end kehtestanud publikumenukas žanr: eluloomuusikal. Ott Kiluski ja Toomas Uibo «Minul on vari» Kaili Viidase lavastuses on võrreldav «Kremli ööbikutega», Tartu Uue Teatri suvelavastusega Narvas, kus teemaks oli Jaak Joala ja tema aeg (autor Ivar Põllu, lavastaja Robert Annus, 2018).