NÄDALA PLAAT ⟩ Kuidas «The Stranger Things» muusikatööstust raputas

Need on need meeskonnad, kes otsustasid näiteks selle üle, et Eddie Munson mängis hooaja võimsas finaalis oma viimaseks jäänud ja üliefektses soolos kitarri just Metallica «Master Of Puppetsi» (1986) saatel. Pala möllab praegu Ühendkuningriigi singlitabelis esikahekümne lähedal. Kate Bushi «Running Up That Hill» (1986) on neljanda hooaja üks võtmelugusid. Bush tõusiski sellega UK singlitabelis esikohale, esimest korda pärast 44-aastast pausi. USAs sai sellest samuti esikümnelugu ning Kate Bushil ei jäänud üle muud, kui anda üks intervjuu teise otsa ning vaadata rõõmsa elevusega oma pangakontot, kuhu peaks praegu olema autoritasudest tiksunud juba tublisti üle kolme miljoni euro.