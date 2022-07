«Sierra» sõidab kinno

Esmaspäeval kell 22 oldagu kindlasti Tartu Raekoja platsil, sest Tartuffi raames näeb Eestis esimest korda Sander Joone animafilmi «Sierra». See ralliteemaline film on maakera tähtsamatele animafestivalidele juba tiiru peale teinud ning igasugu auhindu saanud rohkem kui Ott Tänak kogu oma karjääri jooksul. Saanud asja eest, see on eesti kuulsusrikka animafilmitaeva uus supernoova, mis on saanud ka õiguse kandideerida animafilmide seas Oscarile.