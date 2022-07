NÄDALA FILM ⟩ Lõbusõit zombifilmi köögipoolele

Hästi, nüüd on alanud see osa mu tööpäevast, kus üritan lugejatele maha müüa ühte jantlikku prantslaste zombifilmi, mis teeb sügava kummarduse filmitegemisele ning pärineb üldsegi Jaapanist. Olete veel minuga? Tänavuse Cannes’i filmifestivali avafilm, Michel Hazanaviciuse «Lõplik lõige» võib üllatada neidki, keda tavaliselt ei köida mörisevad zombid või küljest kistud jäsemed. Lögane soust töötab siin nii-öelda kattevarjuna, sest «Lõplik lõige» on hoopis absurdne filmitegemise käsiraamat.