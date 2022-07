«TULNUKAS» ⟩ Film, mis uuendas keelt ja tõi sisemise jõmmi välja igas vaatajas

Igas eestlases on tükike jõmlust. Tsiviliseeritud osa Eesti ühiskonnast suudab seda enda sees vaos hoida ja seda eirata, kuid on momente, näiteks Jaanipäev või Strasbourgi ööklubi järjekorras olemine, mil sisemine jõmm tõstab pead. Paratamatult sunnib see meid vastuste saamiseks süvenema kohalikku ossikultuuri ja selle tüviteksti «Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas».