Kui võtta arvesse ainult kõlari akustilised omadused ja need hinnaskaalale panna, siis minu kõrva jaoks on GoldenEar BRX praegusel hetkel testiliider. Puhtalt heli poolest on ka siin testis olnud paremaid kõlareid, aga neil ka rammusam hinnasilt (näiteks minevikumärkmeid sirvides meeldis mulle rohkem veebruaris testis käinud Amphion Argon S3).