AK ⟩ Maffiariigi ja õigusriigi kodanike erinev enesetaju

Francis Fukuyama teos «Identiteet» on nüüdisaegse poliitika aluste ja liberaalse demokraatia süsteemne ülevaade. Identiteet tähendab eesti keeles enesetaju. Teose põhiteema on liberaalses demokraatlikus õigusriigis elava inimese enesetaju erinevus võrreldes suletud maffiariigis elava inimese enesetajuga. Liberaalse õigusriigi alustingimus on kodanike tunnustamine võrdsete täiskasvanutena. Maffiariikides ei tunnustata kodanike võrdset väärikust.