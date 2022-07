AK ⟩ Särava koomilise tumedusega kriminaalne seikluspargimatemaatika

Krimisõprade seas juba vaikselt sahistati, et Tuomaineni kirjutatud krimid ei ole just väga traditsioonilised, tema romaanides on see salapärane X-faktor, mis eristab neid peavoolu põnevikest. Siit-sealt tuli ka soovitusi, et juhul kui ma ei ole veel jõudnud põhjanaabrite krimikirjanduse eredamaid hitte lugeda, siis tasuks seda kindlasti kiiremas korras teha. Lõplikult veenis mind «Jänesefaktorit» ning seejärel juba ka «Põdravalemit» kätte võtma ETV saade «Kirjanduse aeg 2022», kus Antti Tuomaineniga vestles kirjanik Jan Kaus.