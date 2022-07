TOTO valis oma kontserdi avaesinejaks Eesti rokkansambli

Viimased piletid kontserdile on müügil Piletilevi müügipunktides üle Eesti. Toto varamusse kuuluvad hitid «Africa», «Rosanna», «Hold The Line», «Stop Loving You» kõlavad kindlasti ka suve suurkontserdil Rakvere Vallimäel.

Elephants From Neptune vokalist-kitarrist Robert Linna lausus, et nad on kõik juba lapsepõlvest peale fännanud TOTO loomingut. «Nad on nii tehnilises kui ka loomingulises mõttes meile eeskujuks. Ja olla nüüd ühel laval nende legendidega on eepiline!» lausus Linna.