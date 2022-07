Viljandi folgil sai oma naba paigast tantsida

Viljandi pärimusmuusika festivali üks eeliseid on, et mitmekordne külastaja teab alati ette, mida ta festivalilt saab. Ka toitlustusala puhul on täpselt teada, kust saab head praetud räime, kust legendaarseid tšillinuudleid ning kes pakub mahlasemaid pontšikuid. Nii saab iga juulikuu lõpus lossimägedes argimuresid unustades ringi liikuda ja avastada alati midagi uut ja huvitavat, aga samas kuulata üle ka juba tuntud artistid, kes folgipublikuga koos üles on kasvanud.