Väike augustikuu festivalispikker

Toto, see on eelkõige ju «Africa». Lugu, mis on keerutanud ennast mitme generatsiooni DNAsse ja põhjustab seal kas mõnu- või valuaistinguid. Rakveresse jõuab see nostalgiahõnguline Ameerika ansambel suurejooneliseks kuulutatud tuuri «The Dogz of Oz» maailmaturnee raames. Uudistest käis ka läbi, et bänd soovib lava taha piima, juustu ja alkoholivaba õlut.