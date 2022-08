Valga Muuseumis avatakse naiskunstnike autoportreede näitus

Tema erinevatel eluetappidel loodud autoportreedele sekundeerivad kuus tänapäevast naiskunstniku Cloe Jancis, Loora Kaubi, Eva Labotkin, Margit Lõhmus, Anna-Stina Treumund ja Mari Volens. Nende kujutised iseendast on küll nii vormilt kui sisult hoopis teistsugused, kuid samas on just Lutsu isik ja tema kirjutised olnud paljudele tänastele naisautoritele vägagi olulised ja südamelähedased.

Karin Lutsu autoportreedes on kesksel kohal tema kui naise ja naiskunstnikku rolli variatsioonid läbi tema elu ja loometee. Kuigi näitusel olevate tööde hulgas on ka romantilisi lähenemisi, jääb järelkumama kujutis enesekindlast naisest, kes on leidnud oma koha meestekeskses (kunsti)maailmas.

«Enesepeegeldus» Foto: Valga muuseum

Lutsuga dialoogi asetatud kaasaegsed teosed on küll vormilt autoportreed, kuid püstitavad pelga enesepeegelduse asemel ka palju sügavamaid küsimusi nagu naise roll perekonna ja rahvuse jätkajana, ühiskondlikud ootused naise kehale, seksuaalse ensemääratlemise õigus ning vajadus pidevalt ennast ümbritsevale kohandada.

Varem on Tartu Kunstnike Liidu ja Valga Muuseumi koostöös toimunud kolm näitust, mille käigus on piirilinna toodud kõrgetasemelist eesti ja läti kaasaegset kunsti. Kõigi näituste kuraator on Peeter Talvistu ja graafiline kujundaja Katrin Nõu. Osad praeguse näituse teosed pärinevad Tartu Kunstimuuseumi ja Eesti Kunstimuuseumi kogudest.