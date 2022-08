Tõnu Õnnepalu festivalikiri: Ich habe genug. Bachiga Haapsalus

Ei, rahusuvi ikka. Kauge sõja suvi. Pealt rahulik, alt rahutu. Maailm, justkui ikka sama, kärssab juba kuskilt, kuskil ragisevad vana korra tugitalad kuuldavalt, aga ehk peavad siin veel vastu? Mis on siin tuleval suvel? Jälle festival? Jälle Haapsalus, jalutame hingematvates loojangutes, limpsime jäätist ja laseme taevalikul muusikal kanda end teistesse dimensioonidesse. Et siia ilma tagasi tulles ohata õndsalt: Ich habe genug! Mul on küllalt. Ma olen elult saanud kõik, mis tal anda on. Ja pealegi veel.